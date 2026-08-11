ABD'nin "İran'a uyguladığı ablukayı kırmaya çalışan bir gemiye ateş açtığı" iddiası

İsmini paylaşmayan ABD'li bir yetkilinin Wall Street Journal'a (WSJ) yaptığı açıklamada, ABD'nin bugün erken saatlerde Hürmüz ablukasını delmeye çalışan Panama bayraklı bir gemiye saldırdığı savunuldu.

Haberde, "Bu, Trump yönetiminin rejimi ekonomik olarak sıkıştırma girişimleri kapsamında güvenlik önlemlerinin artırılması anlamına geliyor." değerlendirmesine yer verildi.

Yetkilinin açıklamasında, bir ABD askeri helikopterinin, İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını uygulamakla görevli ABD'li personelin uyarılarını dikkate almaması üzerine geminin dümenine ateş açtığı ileri sürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair bilgiye yer verilmezken, ABD'li yetkili, geminin saldırıdan sonra mürettebatını başka bir sivil gemiye aktarmaya çalıştığını iddia etti.

Vanguard: Panama bayraklı konteyner gemisi vuruldu

Denizcilik güvenliği firması Vanguard, bugün erken saatlerde, Panama bayraklı "Vela Nova" adlı konteyner gemisinin, Pakistan kıyılarından yaklaşık 71 deniz mili uzaklıkta Umman Körfezi'nden batıya doğru seyrederken bir helikopterden ateşlenen füzeyle vurulduğu bilgisini paylaştı.

Vanguard'ın olayla ilgili ilk raporunda, "Füze, gemiye isabet etti ve daha sonra söndürülen bir yangına neden oldu." ifadelerine yer verilirken, gemideki 17 kişilik mürettebatın durumunun iyi olduğunun tespit edildiği kaydedildi.