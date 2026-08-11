Yunan Kathimerini gazetesi: Mekke Anlaşması Yunanistan'ın bölgesel planlarına zarar veriyor

Kathimerini gazetesi, "Mekke Anlaşması ve Atina" başlıklı haberinde, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmanın Atina'yı nasıl etkilediğini değerlendirdi.

"Atina için yan etkiler"

Haberde, "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) olasılığından uzaklaşılması da dahil olmak üzere Atina için 'yan etkiler' içermektedir. Ayrıca İsrail'in, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hindistan'a 'karşıt birliktelik' mantığıyla aralarındaki iş birliğinin derinleştirilmesi için baskı yapacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

İmzalanan anlaşmanın Atina'yı Orta Doğu-Kuzey Afrika bölgesindeki bölgesel stratejisini yeniden düzenlemek durumunda bıraktığı kaydedilen haberde, "Şimdi Atina'nın karşı karşıya kalacağı zorlu ikilemlerden biri de Yunanistan, BAE ve Hindistan'a ilişkilerini derinleştirmek için daha çok baskı yapacak olan İsrail'in izlediği son derece agresif taktiktir." denildi.

"Yunanistan'ın dahil olduğu planlara zarar"

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Yunanistan'ın dahil olduğu farklı orta ve uzun vadeli planlara da zarar verdiği ifade edilen haberde, bu planlardan en çok bilineninin Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) olduğu belirtildi.

Haberde, "Yunanistan ve İsrail, Hindistan ve BAE ile birlikte başta gayet iyimser olan bu projeye yatırım yapmıştı. Son gelişme ise IMEC'in de EastMed'in kaderine sahip olacağı yönündeki değerlendirmeyi doğruluyor. Yani maliyet ve jeopolitik değişimler nedeniyle gerçekleşmeyecek." değerlendirmesi yer aldı.

Bu anlaşmanın diplomatik açıdan da Türkiye'nin Suriye'deki konumunu güçlendirdiğine vurgu yapılan haberde, Yunanistan Savunma Bakanlığından sızan bilgilere göre, Yunanistan’ın Suudi Arabistan’a verdiği Patriot savunma sistemlerine ilişkin anlaşmanın da artık yıllık olarak değil, aylık olarak güncelleneceğinin belirtildiği aktarıldı.