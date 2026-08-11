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Gündem
TRT Haber 11.08.2026 17:17

Dışişleri Bakanı Fidan, Libya'da temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Trablus’ta üst düzey temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Libya'da temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya’ya 2 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, ziyaret kapsamında hem Trablus hem de Bingazi’de üst düzey temaslarda bulunacak. 

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, ilk olarak Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Libya'da temaslarda bulundu

Fidan, daha sonra Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanının Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Bakan Fidan,bu görüşmelerin ardından  Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve  Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile görüştü.

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