Dışişleri Bakanı Fidan, Libya'da temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya’ya 2 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, ziyaret kapsamında hem Trablus hem de Bingazi’de üst düzey temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, ilk olarak Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe tarafından kabul edildi.

Fidan, daha sonra Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanının Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Bakan Fidan,bu görüşmelerin ardından Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile görüştü.