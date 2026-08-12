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TRT Haber 12.08.2026 07:21

Yüksek binaların yıkımıyla ilgili yeni kurallar geldi

Bina yıkımlarıyla ilgili yeni teknik ve idari kuralları içeren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bina yıkım kurallarında kapsamlı değişikliğe gitti. Patlayıcı kullanılarak yapılan yıkımlarda önce meteorolojik şartlar değerlendirilecek. Patlatma anı sırasında yüksek hızlı kameralar kayıtta olacak.

Yüksek binaların yıkımıyla ilgili yeni kurallar geldi

Düzenleme özellikle yüksek yapıları ve patlayıcı kullanılarak yıkılacak binaların yıkım süreçlerini yakından ilgilendiriyor.

Binaların yıkılmasıyla ilgili fenni mesuliyet inşaat mühendisi tarafından üstlenilecek.

Bina yüksekliği 18,5 metreden az olan binaların yıkımında fenni mesuliyet aranmayacak. Ancak bina bitişik nizamdaysa, yapısal düzensizlik varsa, sağlık ve eğitim tesisleri ile kültür veya tabiat varlıklarının yakınındaysa ya da bir risk söz konusuysa 18,5 metrenin altında dahi olsa fenni mesuliyet istenebilecek.

Yıkım sırasında toz, titreşim ve gürültü sınırlarının yanı sıra çevre ve iş sağlığı güvenliği mevzuatındaki şartların da sağlanması gerekecek.

Yüksek yapıların yıkıldığı şantiyelerin çevresinin perdeleme, örtülü yol ve koruma fanı ile korunması gerekecek. İskele ve çalışma kuleleri yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olacak. Patlayıcıyla yıkımda görev yapacak sorumlu mühendisin uzmanlığını belgelendirmesi gerekecek.

Ateşleyicinin ise (B) sınıfı yeterlik belgesine sahip olması zorunlu olacak.
 

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Resmi Gazete
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