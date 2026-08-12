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Dünya
NBC News 12.08.2026 08:32

Spotify müzisyen profillerine "Yapay Zeka" rozeti getiriyor

Spotify, dinleyicilere müziklerin arkasındaki isimlerin gerçek kişiler olup olmadığı konusunda şeffaflık sağlamak amacıyla eylül ortasından itibaren bazı profillere "Yapay Zeka Personası" rozeti eklemeye başlayacağını duyurdu.

Spotify müzisyen profillerine "Yapay Zeka" rozeti getiriyor

Şirket, dinleyicilerin insan gibi görünen ancak yapay zeka tarafından oluşturulan sanal karakterlere ait profillerden rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Rozetler, sanatçı profillerindeki banner alanlarında, "Hakkında" bölümlerinde, arama sonuçlarında ve çalma listelerindeki şarkı satırlarında görüntülenecek.

Uygulama kapsamında müzisyenler, profillerinin bir yapay zeka personasını temsil ettiğini "Spotify for Artists" paneli üzerinden beyan edebilecek. Spotify ayrıca, görsel kimliğinde gerçekçi yapay zeka görselleri kullandığı tespit edilen profilleri incelemeye alacak.

Yapay zeka profilleri önerilerden çıkarılacak

Spotify, yapay zeka personası olarak işaretlenen profillerin, kullanıcılar tarafından takip edilmediği sürece editoryal ve algoritmik öneri listelerine dahil edilmeyeceğini bildirdi.

İnceleme ekibi tarafından tespit edilen profillere bildirim gönderilecek. Bu kişilere durumu kendilerinin beyan etmesi veya karara itiraz etmesi için imkan tanınacak.

Dinleyiciler, söz konusu rozetin sanatçı tarafından gönüllü olarak mı eklendiğini yoksa Spotify'ın incelemesi sonucu mu tanımlandığını görebilecek.

Şirket, rozetin müziğin yapılış yöntemine göre değil, sanatçının kamuoyuna sunulan görsel kimliğine göre verileceğini açıkladı.

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