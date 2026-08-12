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Dünya
NBC News 12.08.2026 08:34

Yılın en görkemli gök taşı yağmuru Perseid zirve noktasına bu gece ulaşıyor

Yılın en parlak ve en popüler gök taşı yağmurlarından biri olan Perseid, bugün zirve noktasına ulaşıyor. Yeni ay evresi sayesinde geceleri ay ışığının olmaması, gök taşlarının çok daha net izlenmesine imkan tanıyor.

Yılın en görkemli gök taşı yağmuru Perseid zirve noktasına bu gece ulaşıyor

Temmuz ayının ortasından bu yana devam eden Perseid gök taşı yağmuru, çarşambayı perşembeye bağlayan gece en yüksek yoğunluğuna ulaşacak.

Ayın karanlık yüzünün Dünya'ya dönük olması, şehir ışıklarından uzak bölgelerde izleme kalitesini artıracak.

Gök taşı yağmurunun zirve dönemi, bu yazın bir diğer önemli astronomi olayı olan tam güneş tutulmasıyla aynı zamana denk geldi.

Kuzey Yarımküre'de sıcak yaz aylarına denk gelmesi ve saatte 100'e yakın gök taşı geçişi sağlaması nedeniyle Perseid, en çok takip edilen gök olayları arasında yer alıyor.

Yoğunluk zirve noktadan sonra azalsa da gök taşı geçişleri önümüzdeki iki hafta boyunca izlenmeye devam edecek.

Perseid gök taşı yağmuru, Dünya'nın 1862 yılında keşfedilen 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının arkasında bıraktığı toz ve enkaz bulutundan geçmesiyle gerçekleşiyor.

Atmosfere giren parçacıklar, arkalarında parlayan izler bırakarak "ateş topları" olarak adlandırılan parlak görüntüler oluşturuyor.

Türkiye'den nasıl ve ne zaman izlenecek?

Perseid gök taşı yağmuru, Türkiye saatiyle 12 Ağustos Çarşamba gecesini 13 Ağustos Perşembe gününe bağlayan gece en yoğun dönemine girecek.

Gözlem için en ideal zaman aralığı, Türkiye saatiyle gece yarısından sonra başlayıp sabaha karşı 04.00 ile 05.00 saatleri arasındaki zaman dilimi olacak.

Meteorların gökyüzünde çıkış noktası olan Kuzeydoğu ufku esas alınarak izleme yapılabilecek.

En iyi seyir tecrübesi için şehir ışıklarından ve yapay aydınlatmalardan uzak, ufuk çizgisi açık alanların tercih edilmesi gerekiyor.

Herhangi bir teleskop veya dürbüne ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle izlenebilen olay öncesinde, gözlerin karanlığa uyum sağlaması için en az 20-30 dakika boyunca ışığa bakılmaması tavsiye ediliyor.

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