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Dünya
Independent 12.08.2026 08:23

Yapay zekaya güvenen çiftçi 25 dönümlük ürününü kaybetti

Çin'de bir çiftçi, yapay zeka uygulamasının verdiği tarım ilacı tavsiyesine uyması sonucu 25 dönümlük tarlasındaki mahsulün kuruduğunu açıkladı.

Yapay zekaya güvenen çiftçi 25 dönümlük ürününü kaybetti

Anhui eyaletine bağlı Chuzhou şehrinde yaşayan 67 yaşındaki çiftçinin, gübrelemeden takvim planlamasına kadar pek çok konuda yaklaşık bir yıldır yapay zeka yazılımından faydalandığı belirtildi.

Susam tarlasındaki yabani otlar ve zararlılarla mücadele için en iyi yöntem konusunda yapay zekaya danışan çiftçi, sunulan reçeteyi diğer kaynaklardan doğrulamadan uyguladı.

Önerilen ilacın kullanılması sonucu tarladaki tüm filizler kurudu.

Ziraat uzmanları, hatanın "flufenaset" adlı ot ilacından kaynaklandığını ifade etti.

Uzmanlar, söz konusu etken maddenin hedefli kullanılmaması halinde susam tarlalarına zarar verebileceğine dikkat çekti.

Yapay zeka uygulamasının ekranında "Yapay zeka içeriği hatalı olabilir, lütfen doğrulayın" uyarısının yer aldığı bildirildi.

Sağlık tavsiyeleri de risk taşıyor

Yapay zeka uygulamalarının sunduğu bilgilerin doğrulanmaması daha önce de sağlık sorunlarına yol açtı.

Geçtiğimiz yıl bir kullanıcı, sofra tuzunu kesme tavsiyesi üzerine yapay zekanın yönlendirmesiyle gıdalarına sodyum bromür ekledi.

Üç ay boyunca bu kimyasalı tüketen kişi, brom zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye kaldırıldı ve psikoz tedavisi gördü.

Annals of Internal Medicine dergisinde yayımlanan incelemede, yapay zeka uygulamalarının bilimsel açıdan hatalı bilgiler üretebileceği ve bilgi kirliliğine yol açabileceği vurgulandı.

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