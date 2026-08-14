BM: Batı Şeria'da 900'den fazla fiziki engelden oluşan bir ağ, yardım çalışmalarını kısıtlıyor

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Daniela Gross De Almeida, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Almeida, "İnsani yardım alanındaki ortaklarımız, kontrol noktaları, kapılar, yol barikatları ve diğer kısıtlamalar dahil olmak üzere 900'den fazla fiziki engelden oluşan bir ağın, yardım çalışmalarını geciktirdiği ve kısıtladığı uyarısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hukuka aykırı uygulamalarına değinen Almeida, bu durumun insani yardıma erişimi engellediğine ve ihtiyaç sahibi insanların yardımdan mahrum kalmasına neden olduğuna işaret etti.

Almeida, "Bugün, yardım görevlileri ve belediye çalışanları, Nablus yakınlarındaki Kusra köyünde bulunan üç Filistinli aileye ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bu aileler, evlerinin hemen yanına bir yerleşimci ileri karakolu kurulması ve bölgedeki erişim kısıtlamalarının sıkılaştırılmasının ardından salıdan (11 Ağustos) bu yana orada mahsur kalmış durumda." diye konuştu.

"Ortaklarımız, belediye çalışanlarıyla içeride mahsur kalanlara gıda, su, bebek maması, ilaç ve hijyen malzemeleri ulaştırmaya çalışıyor; ancak bu girişimler şu ana kadar sonuçsuz kaldı." diyen Almeida, İsrail güçlerinin uygulamaları nedeniyle "Filistinlileri koruma çabalarının etkisiz kaldığını" belirtti.