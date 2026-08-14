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Gündem
AA 14.08.2026 23:40

MEB'den Bakanlığın adı kullanılarak para talep edenlere karşı uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlık birimleri ve birim amirlerinin adlarını kullanarak, vatandaşlardan ve firmalardan para talep edenlere ilişkin uyarıda bulundu, söz konusu dolandırıcılık girişimleriyle ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

MEB'den Bakanlığın adı kullanılarak para talep edenlere karşı uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, son günlerde bazı firma ve şahıslarca, Bakanlık birimleri ve birim amirlerinin adları kullanılarak, Bakanlığa iş yapan veya iş başvurusunda bulunan firmalara ait bilgilerin EKAP üzerinden tespit edilerek, bu firmaların telefonla arandığı veya farklı yollarla irtibata geçildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, firmalardan çeşitli gerekçelerle para talep edildiği yönünde şikayetler alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bilinmelidir ki Bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın ve firmalarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına Bakanlığımızın veya yöneticilerimizin adı kullanılarak yapılan bu tür asılsız, kanun dışı taleplere kesinlikle itibar edilmemesi, herhangi bir ödeme yapılmaması, kişisel veya kurumsal bilgilerin paylaşılmaması önemle rica olunur.

Söz konusu dolandırıcılık girişimleriyle ilgili hukuki süreçler başlatılmış olup sorumlular hakkında ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur."

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Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Dolandırıcılık
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