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Dünya
AA 15.08.2026 00:51

İran'dan Trump'a Hürmüz Boğazı yanıtı: Ne tweetle ne uçak gemisiyle ele geçirilebilir

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nı "Amerikan toprağı ilan edeceğine" dair iddiasına, "Hürmüz Boğazı, ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle ne emir çıkararak ne de seçim konuşmasıyla." ifadesiyle yanıt verdi.

İran'dan Trump'a Hürmüz Boğazı yanıtı: Ne tweetle ne uçak gemisiyle ele geçirilebilir

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı iddiasına cevap verdi.

Garibabadi, "Hürmüz Boğazı, ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle ne emir çıkararak ne de seçim konuşmasıyla... İran ne tehditten korkar ne de güç gösterisiyle sindirilebilir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'a hitap eden ve ABD'nin İran'a karşı stratejik ve ağır yenilgiler aldığını kabul etmesi gerektiğini söyleyen Garibabadi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hürmüz Boğazı İran'ındı, İran'ındır ve İran'ın olacaktır. Bu boğaz, yalnızca İran'ın emriyle kapanacak ve açılacak ve gerçek yenilgiyi kabul etmediğiniz ve hayallerden vazgeçmediğiniz sürece, İran (Hürmüz Boğazı'nda) abluka uygulamaya devam edecektir."

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı bir açıklamada, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunarak "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim." iddiasını ortaya atmıştı.

İranlı yetkililer, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahaleleri, deniz ablukası ve 17 Haziran'da Tahran-Washington arasında imzalanan mutabakatın gerekliliklerini yerine getirmediği sürece Boğaz'ın açılmayacağını sık sık dile getiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu ve bu kontrolü ellerinde tutabileceklerini düşündüğünü ifade etmişti.

İran'da savaşı koordine eden en üst askeri birim olan Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, dün yaptığı açıklamada, Trump'ın iddiasını yalanlayarak "İran'ın izni ve gözetimi dışında hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapamayacağını" belirtmişti.

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