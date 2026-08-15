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Gündem
AA 15.08.2026 10:33

Emine Erdoğan'dan "AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü" programına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "AK Parti'nin çeyrek asırlık dava ve hizmet anlayışının, milletimizin gönlünde daha nice yıllar karşılık bulmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan "AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü" programına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, dün Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü" programına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Programdan görüntülere de yer verilen paylaşımda Emine Erdoğan, "AK Parti'nin çeyrek asırlık dava ve hizmet anlayışının, milletimizin gönlünde daha nice yıllar karşılık bulmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

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