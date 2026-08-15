Açık 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.08.2026 11:00

Hava trafik kontrolörü, aynı uçuş numarasını taşıyan iki uçağın çarpışmasını önledi

ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix kentinde hava trafik kontrolörü, aynı uçuş numarasına sahip iki uçağı fark edip uçakları farklı irtifalara yönlendirerek olası bir kazayı önledi.

Hava trafik kontrolörü, aynı uçuş numarasını taşıyan iki uçağın çarpışmasını önledi

Olayla ilgili ses kaydına göre kontrolör biri Phoenix'ten kalkan, diğeri de Chicago'dan gelen ve her ikisi de American 2482 çağrı işaretini kullanan uçakların birbirlerine uygun mesafede seyretmesi için çaba harcadı.

Kontrolör, birbirlerine doğru hareket eden uçakları, güvenli şekilde seyretmeleri için farklı irtifalara yönlendirdi.

Kontrolör, uçaklar arasında mesafe kalması amacıyla kalkış yapan uçağın pilotuna fazla yükselmemesi talimatını verdi.

Her iki uçağın farklı irtifalarda uçmasını sağlayan kontrolör, uçakların havada çarpışmasını bu şekilde önlemiş oldu.

Kontrolör, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "25 yıldır hava trafiğiyle uğraşıyorum. Aynı çağrı işaretiyle neredeyse birbirine yaklaşan iki uçak hiç görmedim. Bu oldukça inanılmaz." dedi.

American Airlines yaptığı açıklamada, "Hava trafik kontrolörlerinin ve pilotlarımızın titizliği ve profesyonelliği, gerekli mesafenin her zaman korunmasını ve sorunun tespit edilip çözülmesini sağladı. Her iki uçuş da güvenli ve olaysız bir şekilde devam etti" ifadesini kullandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve American Airlines, olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

ETİKETLER
Uçak Kazası ABD
Sıradaki Haber
Roma'da kuraklık nedeniyle sular çekildi, 2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:45
Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
11:47
Diller yok olurken insanlığın ortak hafızası da siliniyor
11:40
Akdeniz'de biriken rekor ısı sonbaharda sıra dışı hava olaylarını artırabilir
11:36
Trafik ve kasko sigortasında ilk 6 ayda 145 milyar lira tazminat ödendi
11:35
İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti
11:34
Bilgi ve iletişim sektöründeki kamu yatırımları ilk 6 ayda 3,3 milyar liraya yükseldi
AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda dron gösterisi düzenlendi
AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda dron gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
Manisa'da tüp dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Manisa'da tüp dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ