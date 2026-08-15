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Dünya
TRT Haber 15.08.2026 13:06

Türk Kızılay Gazze'de protez destek projesi başlattı

Gazze’de çok yönlü insani yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, bölgeye yönelik saldırılarda uzuv kaybı yaşayanlar için Protez-Ortez Destek projesi başlattı.

Türk Kızılay Gazze'de protez destek projesi başlattı

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya görw, Gazze’de 7 Ekim 2023 sonrası iki yıl süren saldırılarda binlerce kişi, uzuv kaybıyla sonuçlanan ciddi yaralanmalar yaşadı.

Gazze, dünya genelinde çatışma kaynaklı ampütasyonun en yüksek olduğu bölgelerden birini oluşturuyor. Uluslararası kuruluşlar, Gazze’nin tarihin en büyük ampüte çocuk grubunu barındırdığına dikkat çekiyor.

Bölgede devam eden insani krizin etkilerini azaltmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk Kızılay, bu kapsamda Protez-Ortez Destek projesi başlattı.

Gazze’deki hastane ve rehabilitasyon merkezleri ile koordinasyon halinde yürütülen projenin ilk yararlanıcısı, 2024 yılında gerçekleşen bir bombardımanda sağ bacağını kaybeden Udey Abu Verde oldu.

Türk Kızılay Gazze'de protez destek projesi başlattı

Gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin ardından üretimi tamamlanan diz altı protezi, 24 yaşındaki Abu Verde’ye başarıyla uygulandı.

Abu Verde, bir yıldır bağımsız hareket etmekte ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını anlattı:

“Protez takılmadan önce hayatım çok zordu. Yürüyemiyordum ve hiçbir konuda kendi kendime yetemiyordum, ama artık yürüyebileceğim ve tüm ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim. Kimseye muhtaç olmayacağım. Türk Kızılay’ın desteği sayesinde yaralanmadan önceki gibi hayatıma devam edeceğim, çok teşekkür ediyorum.”

Aşevi ve temiz su hizmeti devam ediyor

Gazze’de çok yönlü yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay, artan sıcaklıklar ve temiz suya erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle günlük 100 ton temiz su dağıtımına başladı.

Kızılay ilk günden beri kesintisiz sürdürdüğü aşevi hizmetiyle de günde 30 bin kişilik sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

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