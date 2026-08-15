Bakan Gürlek'ten adli destek ve mağdur hizmetlerine ilişkin paylaşım

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, adalet sisteminde mağdurları koruyan, kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaları hayata geçirdiklerini aktaran Gürlek, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı aracılığıyla adli süreçler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme ile psikososyal destek hizmetleri sunduklarını belirtti.

Adli görüşme odalarında mağdurların, tanıkların ve çocukların ifade ve beyanlarının uzmanlar eşliğinde, özel olarak tasarlanmış ortamlarda alınmasını sağladıklarını vurgulayan Gürlek, ikincil örselenmenin önüne geçtiklerini ifade etti.

Adalet Bakanı Gürlek, şunları kaydetti:

"Çocuğun üstün yararını gözeterek çocuklara yönelik adli süreçlerin yetişkinlerden ayrı, güvenli ve çocuk dostu ortamlarda yürütülmesini sağlıyoruz. Çocuk Suçları Soruşturma Büroları ile Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürolarında uzmanlaşmayı ve etkinliği artırıyor, koruyucu mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz. İşitme ve görme engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetleri hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda, daha hızlı, daha etkin, daha erişilebilir ve daha fazla güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."