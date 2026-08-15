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Ekonomi
AA 15.08.2026 14:59

Ağustos ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla ağustos ayına yönelik 2 milyar 129 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi hesaplara yatırıldı.

Ağustos ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerine işaret ederek, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için "Sosyal ve Ekonomik Destek"te bulunduklarını belirtti.

Bu doğrultuda Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini vurgulayan Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerinin altını çizen Bakan Göktaş, SED ödemelerinin temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla ortalama 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya yükseldiğini söyledi.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla ağustos ayına ilişkin toplam 2 milyar 129 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık."

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Çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
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