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TRT Haber 15.08.2026 19:07

Türkiye'den Lübnan'a 15,6 tonluk tıbbi yardım

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mersin’den Lübnan’a gönderilmek üzere 15,6 ton tıbbi yardım ve ilaç malzemelerinin yola çıktığını açıkladı.

Türkiye'den Lübnan'a 15,6 tonluk tıbbi yardım

Bakan Kemal Memişoğlu, Lübnan’daki sağlık hizmetlerine destek olmak amacıyla 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemelerinin Mersin’den yola çıktığını duyurdu.

Memişoğlu, sanal medya hesabı üzerinden "Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir" notuyla yaptığı paylaşımda, “Lübnan’da yaşanan insani krize karşı kardeş Lübnan halkının yanındayız. Bölgedeki sağlık hizmetlerine destek olmak amacıyla hazırladığımız 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemeleri Mersin’den yola çıktı. Türkiye, nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa elini uzatmaya, dost ve kardeş halkların yanında durmaya kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Lübnan'a 15,6 tonluk tıbbi yardım

Bakan Memişoğlu, paylaşımda Mersin Limanı’ndaki görüntülere de yer verdi.

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Kemal Memişoğlu Lübnan Mersin
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