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Dünya
AA 16.08.2026 06:33

Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi için Kahire'ye gidiyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye başkanlığındaki üst düzey heyet, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi başta olmak üzere Filistin meselesine ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek.

Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi için Kahire'ye gidiyor

Hamas'tan bir kaynak, "Hareket Başkanı Halil el-Hayye başkanlığındaki üst düzey bir heyet, Mısırlı yetkililerle görüşmeler yapmak üzere bu gece Kahire'ye ulaşacak" dedi.

Ziyaretin, Hayye'nin Hamas'ın başkanlığını üstlenmesinin ardından Mısır'a yapacağı ilk ziyaret olduğunu belirten kaynak, heyetin Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Tümgeneral Hasan Reşad​​​​​​​ ile görüşeceğini aktardı.

Görüşmede başta Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesine yönelik görüşmeler olmak üzere Filistin meselesine ilişkin bir dizi konu ve gelişmenin ele alınacağını öğrenildi.

Heyette Hayye'nin yanı sıra Hamas Şura Konseyi Başkanı Muhammed Derviş, Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Batı Şeria sorumlusu Zaher Cabbarin ile Arap ve İslam İlişkileri Ofisi Sorumlusu Basim Naim de yer alıyor.

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