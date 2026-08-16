Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkii Edirne istikametinde seyreden nakliye kamyonu, kontrolden çıkarak hafif ticari araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Durumlarının ağır olduğu belirtilen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak emniyet şeridinden sağlanıyor.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.