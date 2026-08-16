İtfaiye aracının sepetiyle duvar arasında sıkışan uzman çavuş yaşamını yitirdi

Evinin anahtarını unutan Kasım Yurt, Merkez Mahallesi'nde bulunan 5. kattaki dairesine girebilmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yurt, itfaiye aracının merdiveninin ucundaki sepetle balkona ulaşmaya çalıştı. Merdivenin balkona ulaşamaması üzerine Yurt, vazgeçip aşağı inmek istedi. Bu sırada itfaiye aracı henüz belirlenemeyen nedenle kaydı.

Duvar ile sepet arasında sıkışarak ağır yaralanan Yurt, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yurt, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Derecik Kaymakamı İbrahim Yazıcı, hastaneye giderek Yurt'un yakınlarıyla görüştü.