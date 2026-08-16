Açık 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.08.2026 09:54

İtfaiye aracının sepetiyle duvar arasında sıkışan uzman çavuş yaşamını yitirdi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde anahtarını unuttuğu evine girebilmek için itfaiye aracının merdiveniyle balkona ulaşmaya çalışan uzman çavuş, aracın kayması sonucu duvar ile merdiveninin sepeti arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

İtfaiye aracının sepetiyle duvar arasında sıkışan uzman çavuş yaşamını yitirdi

Evinin anahtarını unutan Kasım Yurt, Merkez Mahallesi'nde bulunan 5. kattaki dairesine girebilmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yurt, itfaiye aracının merdiveninin ucundaki sepetle balkona ulaşmaya çalıştı. Merdivenin balkona ulaşamaması üzerine Yurt, vazgeçip aşağı inmek istedi. Bu sırada itfaiye aracı henüz belirlenemeyen nedenle kaydı.

Duvar ile sepet arasında sıkışarak ağır yaralanan Yurt, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yurt, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Derecik Kaymakamı İbrahim Yazıcı, hastaneye giderek Yurt'un yakınlarıyla görüştü.

ETİKETLER
Hakkari İtfaiye Yangın
Sıradaki Haber
Marmaris'teki orman yangını kontrol altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:29
Rusya: Ukrayna’daki askeri sanayi tesislerini ve askeri malzeme taşıyan gemiyi vurduk
12:27
Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem
12:12
1 Haziran'dan bu yana 64 orman yangınıyla ilgili 11 şüpheli tutuklandı
12:02
17 Ağustos'un acısı 27 yıldır taze: Her yıl 17 Ağustos'ta sabahı zor ederim
11:46
Bakan Memişoğlu: Yerli kalp-akciğer makinesinde seri üretime geçeceğiz
11:30
DASK'tan kritik uyarı: Konutların yüzde 42'sinin deprem sigortası yok
İstanbul'da gün doğumunun eşsiz manzarası
İstanbul'da gün doğumunun eşsiz manzarası
FOTO FOKUS
Akaryakıt istasyonunda korkutan anlar: Otomobil alev aldı
Akaryakıt istasyonunda korkutan anlar: Otomobil alev aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ