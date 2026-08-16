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Türkiye
AA 16.08.2026 18:34

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Altındağ ve Mamak ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 772 bin 720 sentetik ecza, 3 kilo 246 gram esrar, 155 gram kokain ve 16 bin paketleme malzemesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

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