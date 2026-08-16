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Gündem
AA 16.08.2026 18:38

Bakan Bak: Hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli bir çocuğun üzerindeki formanın çıkarttırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Bak: Hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı açıklamasında "Bir çocuğun heyecanına, formasına, aidiyetine el uzatacak kadar öfkesine yenilen varsa; onun karşısında duracak bir irade de vardır. Hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir." ifadelerine yer verdi.

Çocuğun formasını çıkarttıran zanlıya ev hapsi
Çocuğun formasını çıkarttıran zanlıya ev hapsi

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasının çıkarttırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

 

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