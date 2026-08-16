İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 4 bin 346'ya çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılara ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 346'ya ulaştığı, yaralı sayısının da 12 bin 301'e çıktığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.