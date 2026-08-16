Az Bulutlu 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.08.2026 19:23

Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'e tepki

Türkiye, Mısır, Ürdün, BAE, Katar, Endonezya ve Suudi Arabistan İsrail’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı.

Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'e tepki

Ayrıntılar geliyor...

Sıradaki Haber
Bakan Bak: Hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:38
Türk Hava Kuvvetleri, Romanya'daki NATO Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyetine katıldı
19:09
Bakan Bak: Hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir
18:35
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
17:58
Hamas: İsrail, Şarm El-Şeyh Anlaşması'na ve Trump'ın Gazze planına uymuyor
17:56
İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 4 bin 346'ya çıktı
17:53
Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara saldırdı
Malatya'da sular yükseldi, "yalnız minare" su altında kaldı
Malatya'da sular yükseldi, "yalnız minare" su altında kaldı
FOTO FOKUS
Akaryakıt istasyonunda korkutan anlar: Otomobil alev aldı
Akaryakıt istasyonunda korkutan anlar: Otomobil alev aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ