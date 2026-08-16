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AA
HABER GİRİŞ
16.08.2026 19:23
, 16.08.2026 19:43
Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'e tepki
Türkiye, Mısır, Ürdün, BAE, Katar, Endonezya ve Suudi Arabistan İsrail’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı.
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