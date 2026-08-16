İşgalci İsraillilerden Batı Şeria'da yeni bir yasa dışı yerleşim yeri girişimi

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrailli grupların, Ramallah kentinin kuzeybatısında yer alan Vadi Zeytun bölgesinde çadırlar kurarak yeni bir yasa dışı yerleşim yeri için Filistin topraklarını gasbetme girişiminde bulundukları​​​​​​​ belirtildi.

İsraillilerin bu girişimlerinde başarılı olmaları halinde bölgedeki yasa dışı yerleşim yerleri sayısının 6'ya çıkacağı aktarılan haberde, fanatik Yahudilerin Filistinli vatandaşlara yönelik artırdıkları saldırılar çerçevesinde bu adımları attıkları ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı savaşın ardından Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 750 bin İsrailli yerleşimci, 156 yerleşim yeri ve 360 yasa dışı yerleşim biriminde yaşıyor. Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediyor.