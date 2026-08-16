Az Bulutlu 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 16.08.2026 21:02

Abdullah Sert'in eşi Zehra Sert son yolculuğuna uğurlandı

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, Altonoluk ve Erkam Yayınlarının kurucusu Abdullah Sert'in eşi Zehra Sert trafik kazasında hayatını kaybetti. Zehra Sert için Çilehane Camii'nde düzenlenen cenaze törenine birçok isim ve çok sayıda seveni katıldı. Merhumenin naaşı, dualar ve tekbirler eşliğinde Sahrayıcedit Mezarlığı'na defnedildi.

Abdullah Sert'in eşi Zehra Sert son yolculuğuna uğurlandı
[Fotograf: AA]

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde C.A. yönetimindeki kamyon, Demirtaş Çevre Yolu'nda aynı yönde seyreden Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, Altonoluk ve Erkam Yayınlarının kurucusu Abdullah Sert idaresindeki otomobile arkadan çarpmıştı.

Kazada araçtaki Abdullah Sert ile kızı yaralandı. Eşi Zehra Sert ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

72 yaşında vefat eden Zehra Sert için Üsküdar Çilehane Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni yapıldı.

Siyasetin önde gelen isimleri, yayın dünyası ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’ndan birçok seveni avluyu doldurdu.

Abdullah Sert'in eşi Zehra Sert son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün aralarında olduğu binlerce kişi cenaze namazında saf tuttu.

Sevenleri ve yakınları merhumeye son görevlerini yerine getirmek üzere hazır bulundu.

Cenaze namazını Abdullah Sert kıldırdı 

Cenaze namazını Zehra Sert’in hayat arkadaşı Abdullah Sert Hoca kıldırdı.

Duaların ardından omuzlara alınan naaş, dualar ve tekbirler eşliğinde taşındı. Merhume Zehra Sert'in cenazesi Sahrayıcedit Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Hüdayi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Sert taziyeleri kabul etti.

ETİKETLER
Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:47
Bakan Çiftçi, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu
20:20
İşgalci İsraillilerden Batı Şeria'da yeni bir yasa dışı yerleşim yeri girişimi
19:38
Türk Hava Kuvvetleri, Romanya'daki NATO Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyetine katıldı
20:22
Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'e tepki
19:09
Bakan Bak: Hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir
18:35
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Malatya'da sular yükseldi, "yalnız minare" su altında kaldı
Malatya'da sular yükseldi, "yalnız minare" su altında kaldı
FOTO FOKUS
SSB'den TEKNOFEST Mavi Vatan paylaşımı
SSB'den TEKNOFEST Mavi Vatan paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ