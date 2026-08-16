Abdullah Sert'in eşi Zehra Sert son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde C.A. yönetimindeki kamyon, Demirtaş Çevre Yolu'nda aynı yönde seyreden Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, Altonoluk ve Erkam Yayınlarının kurucusu Abdullah Sert idaresindeki otomobile arkadan çarpmıştı.

Kazada araçtaki Abdullah Sert ile kızı yaralandı. Eşi Zehra Sert ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

72 yaşında vefat eden Zehra Sert için Üsküdar Çilehane Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni yapıldı.

Siyasetin önde gelen isimleri, yayın dünyası ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’ndan birçok seveni avluyu doldurdu.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün aralarında olduğu binlerce kişi cenaze namazında saf tuttu.

Sevenleri ve yakınları merhumeye son görevlerini yerine getirmek üzere hazır bulundu.

Cenaze namazını Abdullah Sert kıldırdı

Cenaze namazını Zehra Sert’in hayat arkadaşı Abdullah Sert Hoca kıldırdı.

Duaların ardından omuzlara alınan naaş, dualar ve tekbirler eşliğinde taşındı. Merhume Zehra Sert'in cenazesi Sahrayıcedit Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Hüdayi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Sert taziyeleri kabul etti.