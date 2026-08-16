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Gündem
AA 16.08.2026 21:45

Bakan Çiftçi, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Çiftçi, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

Bakan Çiftçi, kentteki temasları kapsamında İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayan Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu ile görüştü.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Bakan Çiftçi, burada Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Çiftçi'ye ziyaretlerinde, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer ve MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan eşlik etti.

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