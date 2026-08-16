İletişim Başkanlığınca "Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri Uluslararası Medya Programı" düzenlendi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, program, uluslararası medya mensuplarına, kökleri Anadolu'da teşekkül eden ve zaman içinde başta Balkanlar olmak üzere farklı coğrafyalara yayılan ortak kültürel ve inanç mirasının önemli unsurlarından Bektaşiliği yakından tanıma imkanı sundu.

Etkinlik, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan'dan 20 basın mensubunu bir araya getirdi.

İki gün süren programın ilk gününde uluslararası basın mensupları, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri'ne katıldı. Program kapsamında gazeteciler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin ile Nevşehir Valisi Hüseyin Kök'ün konuşmalarını dinledi.

Programın ikinci gününde ise Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığınca uluslararası medya mensuplarına yönelik bir basın buluşması düzenlendi.

Buluşmada Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı yetkililerince katılımcılara Alevi-Bektaşi kültürü, Bektaşilik geleneği ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi ve basın mensuplarının soruları yanıtlandı.

Program, basın buluşmasının ardından gerçekleştirilen Hacı Bektaş Veli Külliyesi ve Müzesi ziyaretiyle sona erdi.

Etkinlikle uluslararası medya mensupları, Hacı Bektaş Veli'nin düşünce dünyası ve Anadolu'dan Balkanlar'a uzanan ortak kültürel mirasın tarihsel ve güncel yansımaları hakkında yerinde bilgi edinme fırsatı buldu.