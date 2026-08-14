Gaziantep Arkeoloji Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımda 6 Şubat depremlerinin ardından Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde kapsamlı güçlendirme, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Zemin etütlerinden taşıyıcı sistem ve çatı güçlendirmelerine, iç ve dış cephe yenilemelerinden teşhir ve tanzim çalışmalarına kadar müzeyi bütün yönleriyle yenilediklerini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Vitrinleri, kaideleri ve sergileme alanlarını çağdaş müzecilik anlayışına uygun şekilde düzenleyerek Gaziantep Arkeoloji Müzemizi yeniden ziyaretçilerimizin hizmetine sunduk. Bu önemli çalışmada emeği olan başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz olmak üzere, tüm uzmanlarımıza, ekiplerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise Şehitkamil ilçesinde bulunan Gaziantep Arkeoloji Müzesi 3 bloktan oluşuyor.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından zemin etütleri gerçekleştirilen müzede kolon ve kirişlerden karot numuneleri alınarak güçlendirme projeleri hazırlandı.

Yapının betonarme elemanlarının durumunu tespit etmek amacıyla alçıpan asma tavanlar söküldü. İncelemelerin ardından yapının sayısal modellemesi oluşturuldu ve performans analizi gerçekleştirildi​​​​​​​.

Hazırlanan güçlendirme projesi kapsamında B Blok'un 3'üncü katındaki rezerv sergi salonunda gerekli söküm işlemleri yapılırken çelik döşemeler ve kirişler güçlendirildi.

Çatlak kirişlerde enjeksiyon uygulamalarının gerçekleştirildiği müzede sıva onarımları tamamlanarak yeni çatı imalatı yapıldı.