Parçalı Bulutlu 28ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 14.08.2026 11:41

Gaziantep Arkeoloji Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vitrinleri, kaideleri ve sergileme alanlarını çağdaş müzecilik anlayışına uygun şekilde düzenleyerek Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ni yeniden hizmete sunduklarını duyurdu.

Gaziantep Arkeoloji Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımda 6 Şubat depremlerinin ardından Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde kapsamlı güçlendirme, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Zemin etütlerinden taşıyıcı sistem ve çatı güçlendirmelerine, iç ve dış cephe yenilemelerinden teşhir ve tanzim çalışmalarına kadar müzeyi bütün yönleriyle yenilediklerini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Vitrinleri, kaideleri ve sergileme alanlarını çağdaş müzecilik anlayışına uygun şekilde düzenleyerek Gaziantep Arkeoloji Müzemizi yeniden ziyaretçilerimizin hizmetine sunduk. Bu önemli çalışmada emeği olan başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz olmak üzere, tüm uzmanlarımıza, ekiplerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Gaziantep Arkeoloji Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise Şehitkamil ilçesinde bulunan Gaziantep Arkeoloji Müzesi 3 bloktan oluşuyor.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından zemin etütleri gerçekleştirilen müzede kolon ve kirişlerden karot numuneleri alınarak güçlendirme projeleri hazırlandı.

Yapının betonarme elemanlarının durumunu tespit etmek amacıyla alçıpan asma tavanlar söküldü. İncelemelerin ardından yapının sayısal modellemesi oluşturuldu ve performans analizi gerçekleştirildi​​​​​​​.

Gaziantep Arkeoloji Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Hazırlanan güçlendirme projesi kapsamında B Blok'un 3'üncü katındaki rezerv sergi salonunda gerekli söküm işlemleri yapılırken çelik döşemeler ve kirişler güçlendirildi.

Çatlak kirişlerde enjeksiyon uygulamalarının gerçekleştirildiği müzede sıva onarımları tamamlanarak yeni çatı imalatı yapıldı.

ETİKETLER
Gaziantep Mehmet Nuri Ersoy Arkeoloji 6 Şubat
Sıradaki Haber
Sinema salonlarında bu hafta 7 yeni film
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:41
SSB 13 sözleşmeli bilişim personeli alacak
13:36
İyi Parti'de bir istifa daha
13:28
Bakan Fidan'dan Mısır ziyaretiyle ilgili açıklama
13:26
Maddenin temel yapısına dair 50 yıllık gizem aydınlanıyor
13:08
İletişim Başkanı Duran: Çeyrek asırlık birikim, şimdi Türkiye Yüzyılı'nın yeni atılımlarına dönüşüyor
12:50
Yurt dışından geçici getirilen araçlara ilişkin esaslar düzenlendi
"Anadolu'nun taşlara işlenen tapusu" Ahlat'ta ziyaretçilerini ağırlıyor
"Anadolu'nun taşlara işlenen tapusu" Ahlat'ta ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
AK Parti 25. yaşını kutlayacak
AK Parti 25. yaşını kutlayacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ