2026-ÖZYES yarın başlayacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖZYES 36 ilde 44 sınav merkezinde 6 oturumda yapılacak, oturumlar 210 dakika sürecek.

Sabah oturumları saat 09.00'da başlayacak, 12.30'da sona erecek. Öğleden sonraki oturumlar ise 14.30'da başlayacak, 18.00'de sona erecek.

Sınavın oturumlarında 221 bina kullanılacak. Sınav, fiziki yeterlilik testi şeklinde uygulanacak. Adaylara uygulamalı sınav için 2 hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacak.

Engelli adaylara da uygulamalı sınav için 2 hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacak.

Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinde erişime açıldı.

Sınavın sonuçları 9 Eylül'de açıklanacak. 2026-ÖZYES sonuçlarına göre bir lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2026-2027 öğretim yılı için geçerli olacak.

Sınava 24 bin 381 aday başvurdu

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın merkezi organizasyonla yapılmasının, adaylara değerlendirme ve yerleştirilme süreçlerinde belirli standartlar uygulanmasına imkan tanıdığını belirtti.

Ersoy, "Farklı branşlarda spor yapan ve müsabakalara katılan gençler, ÖZYES aracılığıyla yükseköğretim hedeflerine ulaşmaktadır. ÖSYM tarafından ilk kez 2024'te başlayan uygulama, ÖSYM'nin merkezi ölçme, seçme ve yerleştirme anlayışının önemli uygulamalarından birisi oldu." ifadesini kullandı.

Yükseköğretim kurumlarının spor bilimleri alanında eğitim veren programlarında öğrenim görmek isteyen adayların sınava katılacağını bildiren Ersoy, şu bilgileri paylaştı:

"2026-ÖZYES'e 24 bin 381 aday başvurdu. Adayların 16 bin 202'si erkeklerden, 8 bin 179'u kadınlardan oluşuyor. Sınava 148 engelli aday katılacak. Sınava katılacak adayların 1063'ünü milli sporcular oluşturuyor. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu haktan 83 aday yararlandı. ÖZYES için ÖSYM'nin öz kaynakları ile yeni yazılım geliştirdik ve uygulamaya başladık. ÖZYES'e ait ekipman ve yazılımlar, sahadan gelen istekler doğrultusunda yaklaşık bir yıldır yapılan AR-GE çalışmaları sonucu geliştirildi ve hizmete sunuldu. Oturumlarda yaklaşık 7 bin 370 görevli yer alacak. Görevlilere gerekli eğitimler verildi ve sınav hazırlıkları tamamlandı. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."