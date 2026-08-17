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Gündem
TRT Haber 17.08.2026 07:43

Bahçeli: Terörsüz Türkiye milletin eseri olacak

'Terörsüz Türkiye' hedefinin milletin ortak eseri olacağını vurgulayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kapalı kapılar ardında bir pazarlığın söz konusu olmadığını belirtti, provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Bahçeli: Terörsüz Türkiye milletin eseri olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen son aşamayı Türkgün gazetesine değerlendirdi.

Milletin büyük çoğunluğunun terörün tamamen gündemden çıkmasını istediğini kaydeden Bahçeli, Anadolu irfanının gücü ve devlet aklıyla sürecin nihayete ereceğini belirtti.

"Milletimizin kahir ekseriyeti 'terörsüz Türkiye'nin yanında duruyor. Terörün bütün unsur ve handikaplarıyla gündemimizden tamamen çıkmasını istiyor. Terörün zehirli havasının siyasi iklimimizden temizlenmesini, ayrılık otlarının güven ve huzur toprağımızdan sökülüp atılmasını diliyor.
'Terörsüz Türkiye', bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı, inşallah da topyekûn milletimizin eseri olacaktır."

"Yasal düzenleme kesinlikle bir af niteliği taşımıyor"

Bahçeli, süreçte şehit ve gaziler ile ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke sürdürülmediğinin altını çizdi. Gizli kapaklı bir pazarlığın söz konusu olmadığını vurguladı. Yasal düzenlemenin kesinlikle bir af niteliği taşımadığını belirtti.

"PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son vermesi ve her türlü silah ve mühimmatı teslim etmesi ön şarttır. Bundan sonraki süreçte diğer adımların da atılması, ihtiyaç duyulan yasal ve idari düzenlemelerin yapılması çok önemli."

"Provokasyonlara karşı dikkatli olmalıyız"

Terörle birlikte şiddet ve bölücülüğün reddedildiği bir zihinsel dönüşüme zemin hazırlamak istediklerini ifade eden Bahçeli, her türlü kirli oyuna karşı gerekli önlemlerin alınacağını söyledi. Sabotaj ve provokasyon uyarısında bulundu

"Provokasyonlara karşı milleti duyarlı olmaya davet ediyorum. Süreci çarpıtmak isteyenlere fırsat vermeyecek, emperyalizmin taşeronlarının kışkırtıcı hamlelerine, onların içerideki sözcülerine imkân tanımayacağız."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 2053 hedefleri doğrultusunda Türkiye'yi "Lider Ülke" ve "Süper Güç" hâline getirme amacını yineleyerek, egemenliğin güçlendirilmesi ve tehditlerin bertaraf edilmesi gerektiğini vurguladı. 

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