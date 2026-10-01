Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kadın üye sayısının 6 milyon 214 bini aştığını belirterek, başörtüsü yasağının kaldırılmasından kadına yönelik şiddetle mücadeleye kadar pek çok konuda önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kamp formatında tertip edilen ve bugün açılışını yaptığımız istişare ve değerlendirme toplantımızın, partimiz, demokrasimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantı kapsamında yapılacak oturumların ufuk açıcı olmasını, buradaki tespit ve teşhislerin hepimiz için verimli, bereketli ve inşallah faydalı neticeler hasıl etmesini Rabbimden niyaz ediyorum.

Tabii şunu da en başta ifade etmekte fayda görüyorum. AK Parti Kadın Kollarımız, gerek çalışkanlığıyla, gerekse kurumsal birikimiyle hem partimize hem de ülkemize çok önemli katkılar yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/6iAaKpKyBR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 1, 2026

Partimizin diğer birimleri gibi sahayla olan iletişimini, milletimizle kurduğu gönül köprülerini her gün daha da güçlendiriyor. Kadın kollarımızda görevli arkadaşlarımız her yaştan, toplumun her kesiminden kadın ve gençlerimizle ziyaretler, buluşmalar, toplantılar yaparak sık sık bir araya geliyor.

İl, ilçe ve mahalle teşkilatlarımız, özellikle bir gönüle daha girebilmek, 12 milyon nüfuslu büyük AK Parti ailesine bir fert daha kazandırabilmek için aşk ile, sevda ile, davaya adanmış bir ruhla çalışıyor.

"AK Parti unutmayın, milletin partisidir"

Şunu büyük bir gururla dile getirmek isterim; AK Partimizin kadın üye sayısı bugün itibarıyla, lütfen dikkat edin, 6 milyon 214 bini geride bırakmıştır.

Ben sizlerle gurur duyuyorum. Sizler bizim, Allah'a hamdolsun, her şeyimizsiniz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

Son bir buçuk yılda AK Parti ailesine tam 700 bin hanım kardeşimiz daha katılmıştır. Partimiz yeni üyelerimizle daha güçlenmiş, bereketlenmiş, adeta hücrelerini tazelemiştir. Bu rekorla imzası bulunan Kadın Kolları Başkanlığımızın tüm mensuplarına, beraber yol yürüdüğüm tüm dava arkadaşlarıma, sizler vesilesiyle bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Mevla birliğimizi, beraberliğimizi, ahde vefamızı, su gibi aziz, berrak şu muhabbetimizi inşallah daim eylesin diyorum.

Kıymetli misafirler, çok değerli dava arkadaşlarım. Sıkça dile getirdiğim bir hususun altını bugün bir kez daha çiziyorum. AK Parti unutmayın, milletin partisidir. AK Parti'yi millet kurmuştur. Biz ise sadece bu partinin tabelasını asma görevini yaptık. Partimizin bu günlere gelmesinde en büyük pay, bu yola birlikte çıktığımız, bu hareketi birlikte kurduğumuz hanım kardeşlerimizindir.



AK Parti, sistemin gadrine uğramış, eğitim ve çalışma hakkı elinden alınmış, kamusal alandan dışlanmış, geleceği çalınmış kadınların çabalarıyla, emekleriyle, dua ve destekleriyle başarıya ulaşmıştır.

Vesayetçilerin ördüğü tek tipçi duvarlar, AK Parti'yi ihya eden, bu hareketi inşa eden, kötü gidişata itiraz eden kadınların mücadelesiyle yıkılmıştır.

"Vesayet duvarlarını kadınlar yıktı"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnancından, başörtüsünden dolayı yok sayılan kadınlar AK Parti ile yeniden merkeze taşındı. Kamuda başörtüsü yasağını kaldırırarak bu zulme son verdik. Kadınlar bugün baskı olmadan devlete hizmet ediyor. pic.twitter.com/OSsWUmt3Vt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 1, 2026

"Kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak bu zulme, bu adaletsizliğe son verdik"

Türkiye'nin demokrasi azmini aynı şekilde AK Parti saflarında mücadele eden kadınların ortaya koyduğu irade ile sağlamlaştırmıştır. İnancından, başörtüsünden, kılık kıyafetinden dolayı yok sayılan kadınlar, AK Parti ile yeniden merkeze taşınmıştır.



AK Parti olarak, kadınların her alanda en güçlü şekilde var olabilmesi için ilk günden beri yoğun çaba harcıyoruz. Eğitimden siyasete, sosyal hayattan sivil topluma, yaptığımız düzenlemelerle kadınların statüsünü güçlendirecek çok sayıda adım attık.

Ülkemiz için tam anlamıyla bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak bu zulme, bu adaletsizliğe son verdik.



Kardeşlerim, bugün kadınlar bürokraside, akademide, yerel yönetimde, emniyet teşkilatımız ve ordumuz bünyesinde artık hiçbir baskıyla, hiçbir yasakla karşılaşmadan devletine ve milletine başarıyla hizmet ediyor.

Diğer taraftan kadına yönelik şiddeti de kırmızı çizgimiz olarak belirledik. Bu meseleye sıfır toleransla yaklaşarak, yasal ve idari düzenlemeleri tek tek hayata geçirdik.

Kardeşlerim, bütün bunları lütuf olarak değil, görevimiz olduğu için yaptık. Çünkü biz, kadınların tüm Türkiye için, Türkiye'nin istikbal mücadelesi için taşıdığı önemin idrakinde olan bir hareketiz.

Çünkü biz gerekli imkanlar sağlandığında kadınların neler başardığını, ileride neleri başarabileceklerini bilen bir partiyiz.

Aynı şekilde geleceğimizin teminatı olan, pırıl pırıl evlatlarımızı büyüten, toplumun temeli olan aile yapımızı muhafaza eden, değerlerimizle birlikte milletimizi de yarınlara taşıyan en güçlü halkanın kadınlar olduğunu bilen bir kadroyuz. Anne olarak, evlat olarak, kardeş olarak, eş olarak kadınların hayatımıza kattıkları anlam ve bereketi çok iyi biliyoruz.

Evet, bizler için anneler ve kadınlar işte bu kadar kutsal, bu kadar kıymetlidir, azizdir, başımızın tacıdır.

Kardeşlerim, bu noktada şunu da üzülerek ifade etmek isterim. Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı.

Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar.

Ellerine geçirdikleri her fırsatı kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum.

Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz. Sizlerden de bunlara kulak asmadan hem partimiz hem de milletimiz için çalışmaya devam etmenizi bekliyorum.

"Bu hareketin bahtı da yolu da Allah'ın izniyle açıktır"

Maşallah... İlk seçimde Esenyurt patlama yapmalı! İstanbul zaten patlamayı yapacak. Hiçbir endişeniz olmasın. Bu hareketin bahtı da yolu da Allah'ın izniyle açıktır. Türkiye'nin nasıl son 25 yılına mührümüzü vurduysak inşallah gelecek çeyrek asrına da, gelecek yüz yılına da biz damga vuracağız.

AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecek. Allah'ın izniyle, milletimizin destek ve hayır duasıyla, sizlerin de çabalarıyla bu ülkeye, bu millete daha nice yıllar hizmet edeceğiz.

"AK Parti yoluna güçlenerek devam edecek"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir endişeniz olmasın bu partinin bahtı da, yolu da açıktır. Türkiye’nin nasıl son 25 yılına mührü vurduysak, gelecek 100 yılına da biz damga vuracağız. pic.twitter.com/9kCmgl1ysT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 1, 2026





Sizlerle gurur duyduğumu, sizlere güvendiğimi, sizlerle yol yürümekten her zaman onur duyduğumu asla unutmamanızı rica ediyorum.

Emekleriniz için, gayretleriniz, fedakarlıklarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, bu düşüncelerle her birinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.



İstişare ve değerlendirme toplantımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor, programda emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum. Bütün mahallelerimize selamlarımı iletmenizi sizlerden rica ediyor, tekrar görüşmek temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.

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