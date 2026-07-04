U16 Erkek Hokey Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alanya ilçesinde yapılan şampiyonada mücadele eden 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, finalde Avusturya'yı 6-5 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Grup aşamasında Avusturya ile 3-3 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'ı 8-0, Ukrayna'yı ise 6-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı 7-5 mağlup etti.

Yarı finalde Hırvatistan ile normal süresi 4-4 tamamlanan karşılaşmayı seri atışlar sonunda 2-1 kazanan milli takım, adını finale yazdırdı.

Finalde grup aşamasında berabere kaldığı Avusturya ile yeniden karşılaşan Türkiye, rakibini 6-5 mağlup ederek 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey 5'ler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.