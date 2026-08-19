Brent petrolün varili 91,57 dolardan işlem görüyor

Dün 92 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 91,02 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,59 artarak 91,57 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 84,67 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatları, İran ile ABD arasındaki ateşkesin sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin artan güvenlik risklerinin arz endişelerini artırmasıyla yükselişini üst üste 4. işlem gününde sürdürdü.

Brent petrolün 91 doların üzerinde seyretmesinde, Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik ve bölgedeki jeopolitik riskler etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la herhangi bir görüşme yapılmadığını belirterek Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve ABD'nin kontrolünde bulunduğunu savundu. Trump ayrıca sosyal medya hesabından boğazın "ABD toprağı" olarak gösterildiği bir harita paylaştı.

Trump'ın açıklamaları, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapalı olduğu yönündeki beyanıyla çelişti.

Uzmanlar, Hürmüz ve Bab el-Mendeb boğazlarındaki güvenlik risklerinin deniz taşımacılığını olumsuz etkileyerek kısa vadede petrol fiyatlarını desteklediğini belirtiyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yavaşladığı görülürken, gemi sahiplerinin boğazın yeniden açılmasına ilişkin net sinyal bulunmaması nedeniyle alternatif güzergahlara yöneldiği bildirildi.

Körfez'deki üreticiler alternatif ihracat güzergahları ararken, Irak hükümeti de Hürmüz Boğazı'nı kullanmadan ham petrol ihracatına yönelik yeni mekanizmaları onayladı. Bu kapsamda yapılacak sözleşmeler 1 Eylül'den itibaren 3 ay geçerli olacak.

Aynı zamanda, Amerikan Petrol Enstitüsü'ne (API) verilerine göre, ABD'de geçen hafta ham petrol ve distilat stokları azalırken benzin stokları arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) resmi petrol stok verilerinin bugün açıklanması bekleniyor. Reuters'ın anketine katılan analistler, 14 Ağustos'ta sona eren haftada ABD'nin ham petrol stoklarının yaklaşık 600 bin varil azalmasını bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 91,90 doların direnç, 91,34 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.​​​​​​​