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Dünya
Wall Street Journal 19.08.2026 07:02

Uydu görüntüleri ortaya koydu: Avrupa'nın su yolları kurudu

Avrupa kıtasını etkisi altına alan üst üste sıcak hava dalgaları ve uzun süreli kuraklık, çok sayıda nehir yatağını kurak ve kumlu alanlara dönüştürdü.

Uydu görüntüleri ortaya koydu: Avrupa'nın su yolları kurudu

Kıtanın ticareti ve tarımsal üretimi için hayati önem taşıyan Ren, Tuna ve Po gibi büyük su yolları tarihi düşük seviyelere geriledi.

Bu durum yük taşımacılığında ciddi aksamalara yol açarken, bazı nükleer santrallerin reaktörlerini kapatmak zorunda kalmasına neden oldu.

Wall Street Journal tarafından yayımlanan uydu görüntüleri analizi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Avrupa nehirlerindeki su seviyelerinin ne kadar hızlı düştüğünü gözler önüne serdi.

Nükleer santraller durma noktasına geldi

Tuna Nehrindeki su seviyesinin aşırı düşmesi, Romanya'nın tek nükleer santralinin soğutma suyu ihtiyacını karşılayamaz hale geldi.

Romanya'nın enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini sağlayan Cernavoda Nükleer Santrali, ağustos ortasında faaliyetlerini durdurdu. Ordunun patlayıcılar kullanarak tesise daha fazla su yönlendirme çabaları da sonuç vermedi.

 

Uydu görüntüleri ortaya koydu: Avrupa'nın su yolları kurudu

Macaristan'ın elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan Paks Nükleer Santrali de su kıtlığı nedeniyle üretimi durdurma aşamasına geldi.

Uydu görüntüleri ortaya koydu: Avrupa'nın su yolları kurudu

Lojistik kriz ve tarımsal tehdit

Ren Nehrinin bazı bölümlerinde su seviyesinin düşmesi sebebiyle yük gemileri kapasitelerinin yalnızca yüzde 20'siyle hareket edebiliyor.

Bu durum taşıma maliyetlerini artırırken tedarik zincirinde aksamalara yol açıyor. Almanya'nın Kaub bölgesinde nehir seviyesinin 24 santimetreye, hatta yer yer 8 santimetrenin altına kadar gerilemesi navlun seferlerini ekonomik olarak verimsiz hale getirdi.

Uydu görüntüleri ortaya koydu: Avrupa'nın su yolları kurudu

İtalya'nın en uzun nehri olan Po Nehri'ndeki çekilme ise Adriyatik Denizi'nden gelen tuzlu suyun nehir yatağına ilerlemesine neden olarak tarım arazilerini ve ürünleri tehdit eder seviyeye ulaştı.

Kuraklık eylül ayında da sürecek

Güney ve Batı Avrupa'nın çoğunda kış yağışları ortalamanın üzerinde seyretmesine rağmen, mayıs ayından itibaren etkili olan sıcak hava dalgaları toprağı hızla kuruttu.

Uzmanlar, yağacak yağmurların nehirlere ulaşmadan önce susuz kalan toprak tarafından emileceğini ve tablonun hemen düzelmeyeceğini belirtiyor.

Avrupa Komisyonu verilerine göre yüksek sıcaklık ve kuraklık koşullarının ağustos ve eylül aylarında da devam etmesi bekleniyor.

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