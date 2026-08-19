Gelecek yıl hangi şehirlerde tam Güneş tutulması görülecek?

2 Ağustos 2027 tarihinde gerçekleşecek tam güneş tutulması; Kuzey Afrika, Avrupa ve Orta Doğu'nun bazı kısımlarında güneşi örtecek.

NASA verilerine göre, tutulmanın en uzun süreceği nokta Luksor yakınları olacak. Tam tutulma altı dakika 23 saniye sürecek ve bu süre 2114 yılına kadar gezegenin herhangi bir yerinde görülebilecek en uzun tam tutulma olarak kayıtlara geçecek.

Gelecek yaz yaşanacak olay, Temmuz 2009'daki tutulmanın ardından 21. yüzyılın en uzun ikinci tam tutulması unvanını taşıyacak.

Ancak 2009 yılındaki tutulmada maksimum tutulma noktası Japon kıyılarının yüzlerce mil güneydoğusunda, Büyük Okyanus üzerinde gerçekleşmişti.

2027 yılında ise Atlantik Okyanusu'ndan başlayan tutulma hattı İspanya'nın güneyini, Cebelitarık'ı ve Fas'ın kuzeyini geçtikten sonra Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Yemen ve Somali'den geçerek Hint Okyanusu'nda sona erecek.

Bu hat, genişliği yaklaşık 259 kilometreye ulaşacak bir karanlık rotası oluşturacak. İspanya'nın Cadiz, Fas'ın Tanca, Cezayir'in Oran, Libya'nın Bingazi ve Suudi Arabistan'ın Cidde kentleri de bu rotanın içinde kalacak.

Mükemmel kadraj ve zorlu hava şartları

Yine de hiçbir şehir Luksor kadar uzun bir tutulma süresi veya böylesine tarihi bir arka plan sunamıyor. Krallar ve Kraliçeler vadileriyle çevrelenmiş olan ve antik Teb kenti üzerine kurulan bu yerleşim yeri, 1991 yılından bu yana karada gözlemlenecek en uzun tam güneş tutulmasına ev sahipliği yapacak.

Oxford Üniversitesi Astrofizik Profesörü Roger Davies, uzun tutulma süresinin gözlem için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Altı dakika 23 saniyenin oldukça uzun bir süre olduğunu vurgulayan Davies, gözlerin karanlığa alışacağını ve normalde görülemeyen birçok gezegen ile parlak yıldızın fark edilebileceğini ifade etti.

Luksor'un açık gökyüzü ihtimali gözlemciler için büyük bir avantaj sağlasa da aşırı sıcaklar ciddi bir engel oluşturuyor. Yaz mevsiminin ortasında hava sıcaklığının gündüz saatlerinde 41 dereceyi aştığı kentte, kameramanlar ve ekipmanlar için zorlu şartlar yaşanacak.

Oteller şimdiden doldu

Tutulmayı izlemek isteyenlerin karşılaştığı en büyük engel ise bölgedeki yoğunluk olacak. Dar bir coğrafi hatta toplanacak milyonlarca kişi nedeniyle otellerin tamamen dolduğu ve ulaşımın kilitlenme noktasına geldiği bildirildi.

Rezervasyon platformlarındaki veriler, Luksor'daki konaklama tesislerinin yüzde 90'ından fazlasının şimdiden dolduğunu gösteriyor. Kalan az sayıdaki odanın gecelik fiyatı ise oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Özel tur şirketlerinin ve üniversite mezuniyet derneklerinin aylar öncesinden organize ettiği lüks turların kontenjanları da tamamen tükendi.

Afrika'nın gökyüzü turizmindeki yükselişi

Bu tarihi doğa olayı, Afrika'nın astro-turizm merkezli konumunu da güçlendirecek. Küresel ışık kirliliğinin artmasıyla birlikte dünya nüfusunun üçte biri Samanyolu'nu göremiyor. Ancak Afrika kıtası, ışık kirliliğinden en az etkilenen bölgelere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Mısır'daki astronomlar da hazırlıklarını sürdürüyor. Kahire merkezli Ulusal Astronomi ve Jeofizik Araştırma Enstitüsü (NRIAG), tutulma günü 50 tonluk dev teleskobunu araştırmalar için gökyüzüne çevirecek. Kahire tam tutulma hattının dışında kalsa da kentte güneşin yüzde 94'ü kapanacak.