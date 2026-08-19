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Dünya
Independent 19.08.2026 06:32

İrlanda'da 5 gencin öldüğü kaza sonrası TikTok sorgulanıyor

İrlanda'da bir otomobilin otoyolda ters yönde ilerlerken başka bir araçla kafa kafaya çarpışması ve araçtaki beş genç erkeğin hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medya devi TikTok inceleme altına alındı.

İrlanda'da 5 gencin öldüğü kaza sonrası TikTok sorgulanıyor

Kildare bölgesindeki M9 otoyolunda meydana gelen kazada, Dublin Havalimanı'na gitmekte olan diğer araçtaki üç kadın ve bir çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, gençlerin sosyal medyada "beğeni" ve etkileşim alma amacıyla geceleri araç çalıp ters yönde sürüş yaptıkları ve tehlikeli anları TikTok'ta paylaştıkları çete trendiyle mücadele ettiklerini açıkladı.

Medya düzenleyicisinden resmi inceleme

İrlanda Medya Düzenleme Kurumu (Coimisiún na Meán), illegal içerikler ve tehlikeli sürüş videolarına karşı nasıl önlemler alındığını sormak üzere TikTok yönetimiyle iletişime geçti.

Kurum, platformun kural ihlali oluşturan içerikleri tespit etme, insan gücüyle denetimi artırma ve suça ilişkin verileri polise bildirip bildirmediği konusunda açıklama talep etti.

TikTok hesabına ait profillerde polisle yaşanan kovalamacaların ve otomobil hırsızlıklarının görüntülendiği belirtilirken, platform yetkilileri kuralları ihlal eden hesapların ve videoların kaldırıldığını bildirdi.

"Sosyal medya etkileşimi için hayatlar riske atılıyor"

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, sosyal medya "beğenileri" uğruna yapılan tehlikeli sürüşlere hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.

Polis Temsilcileri Derneği yetkilileri ise genç grupların sosyal medyada öne çıkmak adına birbirleriyle yarıştığına dikkat çekerek ailelere uyarılarda bulundu.

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