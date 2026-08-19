Trump Hürmüz Boğazı'nı "Yeni ABD Bölgesi" olarak ilan etti

Harita görseli paylaşan Trump, "Deniz ablukamız tüm gücüyle devam ediyor. Hürmüz Boğazı açık ve işler durumda.

Tüm deniz mayınları temizlendi veya patlatıldı" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca İran ile yürütülen herhangi bir görüşmenin bulunmadığını ve planlanmış bir temasın da olmadığını dile getirdi.

ABD Özel Temsilcisi Jared Kushner da İran'ın mevcut şartlarda bir anlaşmaya ilgi göstermediğini kaydetti.

İran'dan sert yanıt: Abluka kalkmadan boğaz açılmayacak

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise devlet medyasına yaptığı açıklamada Trump'ın iddialarını yalanladı.

Galibaf, ABD deniz ablukasını kaldırmadan, yaptırımları sonlandırmadan ve dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmadan nakliye rotasının açılmayacağını bildirdi.

Kpler verileri, savaş öncesinde günde 130 ila 140 geminin geçtiği stratejik su yolundan pazartesi günü yalnızca 10 geminin geçebildiğini ortaya koydu.

Bölgedeki müzakereler kilitlenmiş durumdayken, Umman ve İran arasındaki görüşmeler de Washington'ın sert tepkisiyle karşılaşıyor.