ABD'de dev Meta davası başladı: Çocukları bağımlı yapmakla suçlanıyor

Aralarında Californiya ve New York'un da bulunduğu 29 eyalet tarafından 2023 yılında açılan davada savcılar, şirketin çocukların gizlilik yasalarını ihlal ettiğini ve gençlerin ruh sağlığına zarar verdiğini öne sürüyor.

Altı hafta sürmesi beklenen davada eyaletler, Meta'dan milyarlarca dolarlık tazminat talep etmenin yanı sıra Instagram ve Facebook'ta "beğeni" sayıları ile sonsuz kaydırma gibi özelliklerin sonlandırılmasını istiyor.

Şirket içi belgeler mahkemeye sunuldu

Davanın açılış duruşmasında eyalet avukatları ile Meta'nın savunma ekibi arasında sert tartışmalar yaşandı.

Californiya eyaletini temsil eden avukat Megan O'Neill, Meta'nın platformlarında milyonlarca 11 ve 12 yaşında çocuk bulunduğunu tespit etmesine rağmen bunları engellemek için yeterli adımı atmadığını belirtti. O'Neill, Meta'nın kendi şirket içi araştırmalarında yer alan "5 gençten 1'i Instagram'ın kendisini daha kötü hissettirdiğini söylüyor" ve "Gençlerin kullanımı bir bağımlı anlatısına sahip" gibi ifadelere dikkat çekti.

Meta'nın iş modelini özetleyen O'Neill, şirketin kâr hırsını çocukların güvenliğinin önüne koyduğunu ve kamuoyuna yapılan açıklamalar ile iç araştırmaların çeliştiğini ifade etti.

Meta suçlamaları reddetti: Sosyal medya bağımlılığı diye bir şey yok

Meta'nın baş avukatı Paul Schmidt ise iddialara karşı çıkarak söz konusu şirket içi belgenin eksik değerlendirildiğini savundu.

Schmidt, araştırmaya katılan gençlerin yüzde 41'inin platformun kendilerini daha iyi hissettirdiğini, diğer yüzde 41'lik kesimin ise hiçbir olumsuz etki hissetmediğini belirtti.

13 yaş altındaki kullanıcıların yaşlarının doğrulanması konusunda yasal sınırların Meta'nın veri toplamasını engellediğini söyleyen Schmidt, sosyal medya bağımlılığının bilimsel olarak kanıtlanmadığını öne sürdü.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Instagram Başkanı Adam Mosseri'nin geçmiş açıklamalarına atıfta bulunan Schmidt, platformların bağımlılık yapacak şekilde tasarlanmadığını dile getirdi.