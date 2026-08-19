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Dünya
AA 19.08.2026 06:16

Kolombiya, deprem nedeniyle ABD’den ek gümrük vergilerini askıya almasını istedi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, deprem nedeniyle ülkesine uygulanan ek gümrük vergilerinin geçici olarak askıya alınmasını istedi.

Kolombiya, deprem nedeniyle ABD’den ek gümrük vergilerini askıya almasını istedi

De la Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Rubio ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi.

Rubio ile "oldukça verimli" bir görüşme yaptığını ifade eden De la Espriella, şunları kaydetti:

"Kendisine, Kolombiya ürünlerini etkileyen gümrük vergilerinin geçici olarak askıya alınması yönündeki talebimi yineledim. Bunu başarmak için tamamlanması gereken bir prosedür var ve ABD hükümeti bu hedefe ilerleme konusunda tam bir irade sergiliyor. Ticaret Bakanı Mauricio Gomez'e, konuyu bizzat yönetmesi için bugün doğrudan Washington'a seyahat etmesi talimatını verdim. Bakan Rubio'ya, trajedi karşısında ABD'nin Kolombiya'ya sunduğu ekonomik destek, insani yardım ve kurtarma ekipleri başta olmak üzere tüm destekleri için teşekkür ettim."

Kolombiya ile ABD arasındaki "tarihi ve hayati ittifakı" güçlendirme kararlılığını ilettiğini belirten De la Espriella, "Bugün, Kolombiya ve Amerika Birleşik Devletleri her zamankinden daha fazla birlik olmalıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı De la Espriella, ABD Başkanı Donald Trump ile de 16 Ağustos'ta telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 300'ü aşmıştı.

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Kolombiya Deprem
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