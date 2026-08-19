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Dünya
AA 19.08.2026 03:45

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi

İşgalci İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenlediği bildirildi.

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail askerleri, Beytüllahim kentinin güneyindeki Beyt Fuccar beldesine baskın düzenleyerek beldenin farklı mahallelerinde konuşlandı.

Filistinlilerin evlerine baskın yapıp arama yapan İsrail askerlerinin ses bombaları ve zehirli göz yaşartıcı gaz fırlatması sonucu çok sayıda kişi etkilendi.

Haberde, İsrail ordusunun Beytüllahim'in güneydoğusundaki Takku beldesinin yanı sıra doğusunda yer alan Dar Salah, Eş-Şevavire, Za'tara, Halayil el-Levz ve Ebu Nuceym bölgelerine de baskınlar düzenlediği, evlerin arandığı ve eşyalara zarar verildiği kaydedildi.

Öte yandan Filistin Sesi Radyosu, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Biddu köyünün girişinde de gaz bombaları kullandığını duyurdu.

Baskınlar sırasında İsrail askerlerince atılan zehirli gaz bombaları nedeniyle halk arasında boğulma tehlikesi geçiren ve gazdan etkilenen çok sayıda kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın ve saldırılarında tırmanış yaşanıyor.

Filistinliler, İsrail'in bu baskın ve saldırılarla kendilerini tecrit etmeyi, topraklarına ve mülklerine el koyarak Batı Şeria'yı ilhak etmeye zemin hazırlamayı hedeflediğini belirtiyor.

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