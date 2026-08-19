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Dünya
AA 19.08.2026 00:07

Katil İsrail'den, Trump'ın çağrısına rağmen "Gazze'ye saldırıları sürdüreceğiz" açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'den saldırıları durdurmasını istemesine rağmen, "Gazze'ye saldırıları sürdüreceklerini" açıklayarak meydan okudu.

Katil İsrail'den, Trump'ın çağrısına rağmen "Gazze'ye saldırıları sürdüreceğiz" açıklaması

Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze politikasının Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından ortaya konduğunu kaydetti.

Paylaşımda, bu politikanın "tehditleri ortadan kaldırmak" ve "7 Ekim'e katılan herkesten intikam almak" olduğunu ileri süren Katz, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

Fox News muhabiri Trey Yingst'e verdiği röportajda Trump, Hamas ile farklı kanallardan iletişim kurduklarını ve Hamas'ın "silah bırakacağını" söyleyerek, İsrail'in "Gazze'ye saldırı düzenlememesi gerektiğini" ifade etmişti.

Buna karşın İsrail ordusunun akşam saatlerinde Gazze kentindeki bir kafeye düzenlediği hava saldırısında biri çocuk en az 6 Filistinli hayatını kaybetmiş, 14'ten fazla kişi yaralanmıştı.

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