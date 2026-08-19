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Dünya
AA 19.08.2026 06:17

Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde birçok noktaya hava saldırısı düzenledi

İşgalci İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere yoğun hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde birçok noktaya hava saldırısı düzenledi

Lübnan yerel basınına göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde yer alan Ali et-Tahir Tepeleri, Dohat Kefr Rumman, Deyr Seryan çevresi ile El-Kantara bölgelerini yoğun bombardımana tuttu.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi hedef almış ve işgal etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 346'ya, yaralıların sayısı ise 12 bin 301'e ulaştı.

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

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