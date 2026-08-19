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Dünya
BBC 19.08.2026 06:25

Harvard ceset parçalarının satılması davasında milyonlarca dolar ödemeyi kabul etti

Harvard Üniversitesi, tıp fakültesine bağışlanan bedenlerin morg yöneticisi tarafından yasa dışı yollarla satılması nedeniyle aileler tarafından açılan davalarda 53 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Harvard ceset parçalarının satılması davasında milyonlarca dolar ödemeyi kabul etti

Boston'daki bir mahkemeye sunulan uzlaşma anlaşması, eski morg müdürü Cedric Lodge'un insan kalıntılarını çalarak kara borsada satması üzerine başlatılan hukuki süreci sonlandıracak.

58 yaşındaki Lodge, 2018 ile 2021 yılları arasında kadavralardan parçalar alarak internet üzerinden sattığını itiraf etmişti. Tıp fakültesinden yapılan açıklamada, mahkeme onayının ardından aileler için çok milyon dolarlık bir tazminat fonu oluşturulacağı belirtildi.

Lodge ile Harvard ile resmi bir bağı bulunmayan altı suç ortağı 2025 yılında suçlamaları kabul etti. Savcılar, Lodge'un tıp fakültesindeki anatomik bağış programının yöneticisi olmasını fırsat bilerek tıp araştırmaları için bağışlanan kadavraları parçaladığını açıkladı.

Mahkeme belgelerine göre Lodge ve eşi, beden parçalarını Pensilvanya ve Massachusetts'teki alıcılara sattı. Lodge geçen yıl aralık ayında sekiz yıl hapis cezasına çarptırılırken, eşine ise bir yıl bir gün hapis cezası verildi.

2023 yılında açılan davalarda aileler, üniversitenin suistimalleri uzun süre görmezden geldiğini öne sürdü. Eyalet mahkemesi davaları önce reddetse de Massachusetts Yüksek Mahkemesi süreci yeniden başlattı.

Tıp Fakültesi Dekanı George Daley ve Tıp Eğitimi Dekanı Bernard Chang imzasıyla yayımlanan mektupta, Lodge'un eylemlerinin ahlaken kabul edilemez olduğu ve üniversite standartlarıyla bağdaşmadığı ifade edildi.

Fakülte, 2027-2028 akademik yılından itibaren bağışçıların anısına tıp öğrencileri için yıllık bir burs fonu oluşturacağını duyurdu.

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