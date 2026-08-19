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Dünya
Independent 19.08.2026 06:35

İspanya'nın güneyinde üç yeni deprem: Önemli turizm merkezi kapatıldı

İspanya'nın güneyindeki Granada vilayetinde meydana gelen üç yeni deprem binalarda hasara yol açtı. Aralarında El Hamra Sarayı kompleksinin de bulunduğu bazı müze ve spor tesisleri tedbir amacıyla kapatılırken, turistik ziyaretlere kısıtlama getirildi.

İspanya'nın güneyinde üç yeni deprem: Önemli turizm merkezi kapatıldı

Ulusal Coğrafya Enstitüsü (IGN), salı günü kaydedilen depremlerin her birinin 4,0'ün üzerinde büyüklükte olduğunu açıkladı. Endülüs bölgesi acil durum yetkilisi Antonio Sanz, en az üç kişinin hafif şekilde yaralandığını ve yaralılardan bir çocuğun hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

El Hamra Sarayı'nda ziyaret kısıtlaması

Son sarsıntılar, cumartesi günü Granada kentinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından yaşandı.

Cumartesi günkü sarsıntıda tarihi yapıda hasar oluşmadığı açıklansa da salı günkü depremler sonrası yetkililer, İslam mimarisinin en önemli eserleri arasında yer alan El Hamra Sarayı kompleksinin bazı bölümlerine turist girişini durdurdu.

Granada vilayet yönetiminden yapılan açıklamada idari binaların, müzelerin ve spor tesislerinin kapatıldığı, temel sağlık merkezlerinin ise açık tutulduğu duyuruldu.

Granada metrosu tedbir amacıyla tren hızını saatte 30 kilometreye düşürürken, kentteki bazı oteller tahliye edildi.

En büyük sarsıntı 4,7 büyüklüğünde

Salı günkü depremlerin en büyüğü saat 10.37'de Granada kent merkezinin 10 kilometre güneyindeki Gojar kasabasında kaydedildi.

4,7 büyüklüğündeki bu sarsıntının yüzeye yakın bir derinlikte gerçekleştiği ve çevre yerleşim yerlerinde yoğun şekilde hissedildiği bildirildi.

Gojar'daki sarsıntının ardından bölgede kısa aralıklarla iki hafif deprem daha meydana geldi.

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