"En güçlü" El Nino yaklaşıyor: Hava durumunu ve ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Okyanustan atmosfere salınacak devasa ısı miktarının, insan kaynaklı küresel ısınmayla birleşerek önümüzdeki yılı kayıtlara geçen en sıcak yıl yapabileceği değerlendiriliyor.

Küresel sıcaklık rekorları ve aşırı hava olayları

Uzmanlar, El Nino'nun tepe noktasının geçmiş rekorları belirgin bir farkla aşacağını tahmin ediyor. Yıkıcı etkilerin; yağış düzenini, sıcaklıkları ve kasırga hareketlerini doğrudan etkileyeceği belirtiliyor.

Süreçle birlikte küresel ortalama sıcaklığın 2027 yılında sanayi öncesi dönemin 1,7 derece üzerine çıkabileceği ifade ediliyor.

Bu seviye, Paris Anlaşması'nın 1,5 derecelik kritik eşiğinin oldukça üzerinde yer alıyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), El Nino koşullarının en az Nisan 2027'ye kadar sürmesinin neredeyse kesin olduğunu açıkladı. Sıcaklık artışlarının 2026 yılı içinde de rekor kırma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Ekonomiye 10 trilyon dolarlık dev fatura

El Nino'nun tetikleyeceği kuraklık, aşırı sıcaklar, sel ve orman yangınları küresel ekonomiyi de doğrudan tehdit ediyor. Araştırmacılar, mevcut tablonun 2032 yılına kadar küresel ekonomide 10 trilyon dolarlık kayba yol açabileceğini hesaplıyor.

Goldman Sachs analistleri, "Süper El Nino"nun uluslararası gıda fiyatlarında yüzde 15,8'lik bir artışı tetikleyebileceğini vurguladı.

Özellikle Hindistan'daki muson yağışlarının azalması sebebiyle buğday, pirinç ve şeker kamışı üretiminin olumsuz etkileneceği öngörülüyor. Avrupa Merkez Bankası ise temel gıda maddelerindeki fiyat artışının yüzde 9'a ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Deniz ekosistemleri risk altında

Okyanus sıcaklıklarındaki artış, mercan kayalıklarında kitlesel ağarmalara yol açarak deniz ekosistemlerini tehdit ediyor.

Ayrıca okyanusların atmosferden emdiği net karbon miktarının azalacağı belirtiliyor. Bilim insanları, küresel ısınmanın mı El Nino'yu tetiklediği yoksa El Nino'nun mu ısınmayı hızlandırdığı konusundaki araştırmalarını sürdürüyor.