Başkent semalarında "Türk Yıldızları" uçuşu heyecanı

Türk Yıldızları ekibi tarafından planlanan son prova uçuşu 5 Temmuz 2026 Pazar günü, gösteri uçuşu ise 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü yapılacak.

Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecek uçuşlar, her iki günde de 15.15-15.30 saatleri arasında icra edilecek.

Valilik tarafındahn yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu uçuşlar planlı faaliyetler kapsamında icra edilecek olup, oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamamaları amacıyla konu kamuoyunun bilgisine sunulur."