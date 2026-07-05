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Türkiye
TRT Haber 05.07.2026 10:19

Başkent semalarında "Türk Yıldızları" uçuşu heyecanı

Türk Yıldızları tarafından NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara semalarında prova ve gösteri uçuşları gerçekleştirilecek. Valilik, Türk Yıldızları provasında meydana gelecek yüksek ses nedeniyle vatandaşları tedirgin olmamaları konusunda uyardı.

Başkent semalarında "Türk Yıldızları" uçuşu heyecanı

Türk Yıldızları ekibi tarafından planlanan son prova uçuşu 5 Temmuz 2026 Pazar günü, gösteri uçuşu ise 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü yapılacak.

Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecek uçuşlar, her iki günde de 15.15-15.30 saatleri arasında icra edilecek.

Valilik tarafındahn yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu uçuşlar planlı faaliyetler kapsamında icra edilecek olup, oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamamaları amacıyla konu kamuoyunun bilgisine sunulur."

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Ankara Ankara Valiliği Türk Yıldızları NATO
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