Çok Bulutlu 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.07.2026 09:23

Fırtına ve dalga riski: 3 ilde denize girişler yasaklandı

Zonguldak, Sakarya ve Düzce'de elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Fırtına ve dalga riski: 3 ilde denize girişler yasaklandı

Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bugün denize girişler yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için vatandaşların alınan karara uymalarının önem taşıdığı vurgulandı.

Sakarya

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde sahillerde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Kaymakamlıklar tarafından elverişsiz şartlar sebebiyle alınan kararlar doğrultusunda denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek yasağa uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları etkili olduğu belirtildi.

Bu sebeple denize girmenin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, karara uyulması konusunda ve can kurtaranla sahil güvenlik ekiplerinin uyarılarına hassasiyet gösterilmesi istendi.

ETİKETLER
Zonguldak
Sıradaki Haber
Hatay'da otomobil devrildi: 2 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:07
İstanbul merkezli 8 ilde terör soruşturmasında 39 gözaltı
13:56
RTÜK'ten NATO Zirvesi yayınları için "milli güvenlik" vurgusu
13:40
LGS tercihlerinde "Rota Maarif" dönemi başlıyor
13:20
16 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 228 gözaltı
13:05
Grupta liderliğini garantileyen 12 Dev Adam, ilk turu namağlup tamamlamak istiyor
12:49
Kocaeli'de terör şüphelisi 28 kişi yakalandı
Şanlıurfa'da 45 derecelik sıcakta isot mesaisi
Şanlıurfa'da 45 derecelik sıcakta isot mesaisi
FOTO FOKUS
Dijital dünyanın adı: Siber Uzay
Dijital dünyanın adı: Siber Uzay
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ