Fırtına ve dalga riski: 3 ilde denize girişler yasaklandı

Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bugün denize girişler yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için vatandaşların alınan karara uymalarının önem taşıdığı vurgulandı.

Sakarya

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde sahillerde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Kaymakamlıklar tarafından elverişsiz şartlar sebebiyle alınan kararlar doğrultusunda denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek yasağa uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları etkili olduğu belirtildi.

Bu sebeple denize girmenin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, karara uyulması konusunda ve can kurtaranla sahil güvenlik ekiplerinin uyarılarına hassasiyet gösterilmesi istendi.