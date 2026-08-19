Nemrut Dağı'nda izinsiz çekirge toplayanlara 1,4 milyon lira ceza

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Biyokaçakçılara göz açtırmadıklarını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Doğal mirasımız Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan izinsiz şekilde tür toplayıcılığı yapan iki yabancı uyruklu şahsa, ilgili mevzuatımız kapsamında 1,4 milyon lira idari para cezası uyguladık. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün eş güdüm içinde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen 16 çekirgeyi yeniden doğayla buluşturduk. Ülkemizin paha biçilemez ekolojik zenginliğini her alanda savunmaya ve korumaya devam edeceğiz."