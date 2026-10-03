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TRT Haber
HABER GİRİŞ
03.10.2026 23:58
, 04.10.2026 00:01
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti
İstanbul'da "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti.
Ayrıntılar geliyor...
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