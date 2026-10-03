Açık 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.10.2026 23:58

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti

İstanbul'da "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
MHK
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, gençlerinin hayalleriyle çok daha güçlü bir geleceğe yürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:20
Bakan Göktaş: Çocuklarımızın üreten bireyler olmasını çok önemsiyoruz
00:04
Dünya Dron Şampiyonası'nın final yarışı sonuçlandı
23:55
Bakan Bayraktar: 2040 enerji vizyonumuzu birkaç hafta içinde ilan edeceğiz
23:39
TEKNOFEST Güneydoğu'da 131 kategorinin birincileri ödüllerini aldı
23:16
İstanbul'da usulsüz çakar kullanan sürücüye 173 bin lira ceza
22:57
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, gençlerinin hayalleriyle çok daha güçlü bir geleceğe yürüyor
Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST Güneydoğu'da nefes kesen gösteri uçuşu
Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST Güneydoğu'da nefes kesen gösteri uçuşu
FOTO FOKUS
TEKNOFEST'in yeni yıldızı "isot" hem mayın tarıyor hem halay çekiyor
TEKNOFEST'in yeni yıldızı "isot" hem mayın tarıyor hem halay çekiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ