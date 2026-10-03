Açık 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.10.2026 22:49

İletişim Başkanı Duran: Türkiye, gençlerinin hayalleriyle çok daha güçlü bir geleceğe yürüyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TEKNOFEST Güneydoğu'ya ilişkin, "Göklerde, denizlerde ve karada kendi teknolojisini geliştiren Türkiye; şimdi gençlerinin hayalleriyle çok daha güçlü bir geleceğe yürüyor. Türkiye Yüzyılı, işte bu gençlerimizin fikirleri, emeği, cesareti ve büyük hayalleriyle yükselecek" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran: Türkiye, gençlerinin hayalleriyle çok daha güçlü bir geleceğe yürüyor

İletişim Başkanı Duran TEKNOFEST Güneydoğu ziyaretine ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Duran paylaşımında, TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlerin heyecanı, üretme azmi ve Türkiye'nin geleceğine duyduğu güvenle buluştuklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen TEKNOFEST'te savunma sanayisi başta olmak üzere teknoloji ve inovasyon alanında ortaya konulan birbirinden değerli çalışmaları gururla gördüklerini aktaran Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Göklerde, denizlerde ve karada kendi teknolojisini geliştiren Türkiye; şimdi gençlerinin hayalleriyle çok daha güçlü bir geleceğe yürüyor. Türkiye Yüzyılı, işte bu gençlerimizin fikirleri, emeği, cesareti ve büyük hayalleriyle yükselecek. TEKNOFEST ruhu her yerde, gençlerimizin heyecanı Türkiye’nin dört bir yanında. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler."

ETİKETLER
Burhanettin Duran TEKNOFEST
Sıradaki Haber
Milli yüzücü Eda Savcıgil'den çifte rekor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:20
Bakan Göktaş: Çocuklarımızın üreten bireyler olmasını çok önemsiyoruz
00:01
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti
00:04
Dünya Dron Şampiyonası'nın final yarışı sonuçlandı
23:55
Bakan Bayraktar: 2040 enerji vizyonumuzu birkaç hafta içinde ilan edeceğiz
23:39
TEKNOFEST Güneydoğu'da 131 kategorinin birincileri ödüllerini aldı
23:16
İstanbul'da usulsüz çakar kullanan sürücüye 173 bin lira ceza
Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST Güneydoğu'da nefes kesen gösteri uçuşu
Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST Güneydoğu'da nefes kesen gösteri uçuşu
FOTO FOKUS
TEKNOFEST'in yeni yıldızı "isot" hem mayın tarıyor hem halay çekiyor
TEKNOFEST'in yeni yıldızı "isot" hem mayın tarıyor hem halay çekiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ